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Жак Вильнев: «Леклеру слишком рано переходить в „Феррари“
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Жак Вильнев: «Леклеру слишком рано переходить в „Феррари“ 

Спорт-Экспресс 4 июля 2018
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что Шарлю Леклеру еще рано переходить из «Заубера» в "Феррари". Ранее появилась информация, что 19-летний монегаск согласовал с «Феррари» договор с 2019 года.
— Думаю, для него это еще слишком рано, — цитирует F1i Вильнева. — «Феррари» рискует сломать его, если он слишком будет уступать Феттелю. К тому же «Феррари» нужен опытный пилот. Райкконен сейчас достаточно стабилен. Я бы на месте «Феррари» дал Леклеру еще один год в «Заубере», чтобы он накопил опыт. Он в любом случае входит в их академию, имеет контракт с «Феррари», поэтому не вижу причин форсировать его переход в основную команду. Мы не знаем, насколько он хорош, потому что можем сравнивать его только с Эрикссоном.
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