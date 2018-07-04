Жак Вильнев: «Леклеру слишком рано переходить в „Феррари“

— Думаю, для него это еще слишком рано, — цитирует F1i Вильнева. — «Феррари» рискует сломать его, если он слишком будет уступать Феттелю. К тому же «Феррари» нужен опытный пилот. Райкконен сейчас достаточно стабилен. Я бы на месте «Феррари» дал Леклеру еще один год в «Заубере», чтобы он накопил опыт. Он в любом случае входит в их академию, имеет контракт с «Феррари», поэтому не вижу причин форсировать его переход в основную команду. Мы не знаем, насколько он хорош, потому что можем сравнивать его только с Эрикссоном.