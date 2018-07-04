Булье подал в отставку с поста гоночного директора «Макларена»

Гоночный директор «Макларена» в Формуле-1 Эрик Булье подал в отставку и покинул свой пост, сообщает команда.

Главный исполнительный директор «Макларен Рейсинг» Зак Браун принял отставку и также скорректировал структуру команды в сторону упрощения. Главный операционный директор «Макларен Рейсинг» Саймон Робертс будет осуществлять надзор за производством, проектированием и логистикой. Андреа Стелла станет ответственным за работу на трассе. Жиль де Ферран получил пост спортивного директора.

Все изменения вступают в силу немедленно и уже Гран-при Великобритании коллектив проведёт с новым руководством.