Русинов: жаль, что у Сироткина такая сложная ситуация из-за формы «Уильямса»

Гонщик команды G-Drive Racing в гонках на выносливость, победитель «24 часов Ле-Мана» 2018 года Роман Русинов поделился впечатлениями от нынешнего сезона Формулы-1 и призвал болельщиков посетить Гран-при России 28-30 сентября.

«В этом году сражение между «Мерседесом» и „Феррари“ стало более упорным, поэтому в борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, думаю, нас ждёт интересное продолжение. Не стоит сбрасывать со счетов и гонщиков «Ред Булл», которые могут использовать осечки главных фаворитов. Жаль, что у Сергея Сироткина в его дебютном сезоне такая сложная ситуация из-за откровенно плохой формы «Уильямса» — учитывая это, ему остаётся только стараться опережать напарника по команде.

Очень рад, что наша страна прочно прописалась в календаре Ф-1. Проведение такого крупного события очень важно для престижа России. Учитывая, на каком высоком уровне проходили этапы Ф-1 на «Сочи Автодроме» в предыдущие годы, уверен, что и в этом году всё будет отлично, а трибуны будут снова заполнены полностью. На гонках царит непередаваемая атмосфера — по телетрансляции её прочувствовать невозможно, поэтому я бы всячески рекомендовал посетить Гран-при России», — заявил Русинов.