Ещё
Русинов: жаль, что у Сироткина такая сложная ситуация из-за формы «Уильямса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русинов: жаль, что у Сироткина такая сложная ситуация из-за формы «Уильямса» 

Чемпионат.com 4 июля 2018
Гонщик команды G-Drive Racing в гонках на выносливость, победитель «24 часов Ле-Мана» 2018 года Роман Русинов поделился впечатлениями от нынешнего сезона Формулы-1 и призвал болельщиков посетить Гран-при России 28-30 сентября.
«В этом году сражение между «Мерседесом» и „Феррари“ стало более упорным, поэтому в борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, думаю, нас ждёт интересное продолжение. Не стоит сбрасывать со счетов и гонщиков «Ред Булл», которые могут использовать осечки главных фаворитов. Жаль, что у Сергея Сироткина в его дебютном сезоне такая сложная ситуация из-за откровенно плохой формы «Уильямса» — учитывая это, ему остаётся только стараться опережать напарника по команде.
Очень рад, что наша страна прочно прописалась в календаре Ф-1. Проведение такого крупного события очень важно для престижа России. Учитывая, на каком высоком уровне проходили этапы Ф-1 на «Сочи Автодроме» в предыдущие годы, уверен, что и в этом году всё будет отлично, а трибуны будут снова заполнены полностью. На гонках царит непередаваемая атмосфера — по телетрансляции её прочувствовать невозможно, поэтому я бы всячески рекомендовал посетить Гран-при России», — заявил Русинов.
Чемпионат.com: последние новости
В 2019 году число Гран-при Формулы-1 может вырасти до 23 Юбер выиграл первую гонку GP3 в Сильверстоуне, Мазепин — 2-й Эксперты: Гран-при Великобритании выиграет Хэмилтон, Сироткин не войдёт в топ-10
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной67
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала835
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть25
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ84
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России54
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение