Хэмилтон, Леклер, Ферстаппен примут участие в пресс-конференции в Великобритании 

Организаторы Гран-при Великобритании и Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовали список участников традиционных пресс-конференци гоночного уик-энда.
В четверг, 5 июля, на вопросы прессы ответят гонщики — британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и монегаск Шарль Леклер из «Заубера».
В пятницу, 6 июля, с журналистами встретятся представители команд — исполнительный директор «Макларена» Зак Браун, глава «Хааса» в Формуле-1 Гюнтер Штайнер, заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс и глава «Форс Индия» Виджай Маллья.