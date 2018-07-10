Гран-при Великобритании: СМИ ругают Хэмилтона, «Рено» интересуется Оконом

Хэмилтон уже извинился за неосмотрительные высказывания после Гран-при Великобритании, но было поздно — чемпион мира опять устроил скандал.

В этом году «Сильверстоун» подарил болельщикам невероятное зрелище — четыре пилота двух лучших команд чемпионата колесо в колесо сражались за победу на последних кругах гонки. Подобной борьбы в Формуле-1 не было давно, однако разочарованный поражением Льюис Хэмилтон позволил себе несколько неосмотрительных комментариев, и именно о них в первую очередь писали журналисты. Ну ещё бы: действующий чемпион обвиняет главных соперников в том, что они намеренно выбили его с трассы. Такого в паддоке не было уже очень давно. Гран-при Великобритании Формулы-1 глазами зарубежных СМИ — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Эту гонку он постарается забыть как можно раньше»

На следующий день после гонки Льюис Хэмилтон набрался смелости и извинился за неосмотрительные реплики на подиуме — это был действительно сильный поступок, учитывая, что можно было просто промолчать и надеяться, что все забудут произошедшее. Сказанного, впрочем, не вернуть, и намёки на неспортивное поведение гонщиков «Феррари» стали главной темой Гран-при Великобритании. Общее мнение итальянских журналистов по поводу произошедшего выразил в своём блоге автоспортивный эксперт Лео Туррини: «Такие обвинения — это бред, недостойный чемпиона мира. Это неуважительно по отношению к Кими, одному из самых корректных пилотов на трассе».

Не поддержала Хэмилтона и британская пресса. «Если бы всё происходило в мультике, у Льюиса из ушей повалил бы пар», — пишет корреспондент The Times Ребекка Клэнси. «Если смотреть объективно, то сложно увидеть в этих столкновениях что-то, кроме гоночного инцидента, — добавляет редактор BBC Sport Эндрю Бенсон . — В Сильверстоуне Райкконен поравнялся с Хэмилтоном перед третьим поворотом, Льюис оставил место, но Кими заблокировал передние колёса и соскользнул в машину британца».

Полностью посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1. Джонатан Макэвой из Daily Mail напоминает, что первопричиной инцидента стал плохой старт самого Хэмилтона — и это уже не первый раз, когда неудачи британца на стартовой решётке обходятся ему очень дорого. «Конечно, в это воскресенье Райкконен был виноват и позже сам это признал. Но это была просто ошибка Кими, который никогда не пилотировал грязно, — пишет он. — И, конечно, Хэмилтон был расстроен проигранной после превосходной квалификации гонкой. Но он сам выпустил гонку из под контроля из-за слабого старта. И та же самая проблема со стартами очень дорого обошлась ему в борьбе с Росбергом в 2016 году».

„Мерседес“ не там ищет виноватых, — соглашается с британским коллегой Лоуренс Эдмондсон из ESPN. — Провал на третье место поставил Хэмилтона в очень опасное положение перед третьим поворотом. Во Франции «Феррари» тоже стартовали намного лучше, и на входе в первый поворот Феттель был намного быстрее Боттаса — это и привело к ошибке на торможении». «После гонки Хэмилтон, как обычно, вышел поприветствовать зрителей, но впервые за пять лет толпа была почти бесшумна. Эту гонку чемпион мира постарается забыть как можно раньше», — резюмирует автор The Guardian Жиль Ричардс.

«Исключительная гонка»

К счастью, так и не разгоревшийся скандал с обвинениями в адрес «Феррари» не смог затмить превосходного зрелища последних кругов. Журналисты в один голос называют эту гонку одной из лучших за много лет, и вместе с этим пытаются понять, изменилась ли расстановка сил. И в этом плане маятник качнулся в сторону Маранелло. «Не уверен, что доживу до конца сезона: это была самая волнительная гонка на моей памяти за десять лет, — делится эмоциями Лео Туррини. — Сейчас мы видим лучшую пару пилотов, которая была у „Феррари“ за четверть века. Я просто не понимаю, как этому немцу всё удаётся — у кого-то постоянно припекает. Ну ладно. Я понимаю, но буду вежлив и не скажу. У Маранелло прекрасная машина, и она постоянно прогрессирует. И команда, которая работает превосходно. Конец истории».

Прорыв «Феррари» отмечают и в Великобритании — близится Гран-при Венгрии на «Хунгароринге», одной из самых неудобных для «Мерседесе» трасс, и летний перерыв.

«Это была исключительная гонка. Со времён появления шикан в Монце в начале 70-х лишь в крайне редких случаях четыре фаворита сражались колесо в колесо на последних кругах гонки. Правда, не разверни Райкконен Хэмилтона на первом круге, не появись на трассе автомобиль безопасности, и это была бы совершенно иная история, — пишет журналист The Independent Дэвид Тремэйн. — Скорость «Феррари» стала сюрпризом не только для Маранелло, но и для «Мерседеса», который перед гонкой рассчитывал на победу. И тот факт, что «Феррари» были по меньшей мере на одном уровне с «Мерседесами», которым эта трасса должна была подойти лучше, стал главным итогом для «Скудерии» и большим ударом для «Серебряных стрел»». «У „Мерседеса“ очень много работы, если они не хотят проиграть в Германии и Венгрии, которая традиционно лучше подходит „Феррари“. Иначе команда потеряет всё психологическое преимущество прямо перед летним перерывом», — заключает Тремэйн.

С приближением летней паузы появляется всё больше слухов о трансферах. Одна из главных тем паддока — возможный переход Шарля Леклера в «Феррари», которую по окончании сезона может покинуть Кими Райкконен . В то же время в Сильверстоуне появились новые слухи: портал PlanetF1 сообщает, что «Рено» интересуется Эстебаном Оконом, который в 2016 году выполнял роль резервиста команды из Энстоуна. «Эстебан Окон завоевал в Великобритании великолепное седьмое место и опередил в общем зачёте своего партнёра по „Форс Индия“ Серхио Переса . Прогресс Окона — один из самых интересных и недооценённых сюжетов сезона. Француз опередил Переса в семи последних квалификациях и опережает Чеко со счётом 5:1 в совместных финишах. По слухам, „Рено“ изучает возможность подписать контракт с Эстебаном», — пишет журналист портала Ричард Роуз