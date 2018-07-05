Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в «Макларене»

После отставки гоночного директора «Макларена» Эрика Булье в команде произошли перестановки в руководстве. Недавно назначенный консультантом Жил Де Ферран занял вакантный пост технического директора. Он будет работать в тесном контакте с Андреа Стеллой, который работает в «Маклерене» с 2014 года, а теперь переведен на должность директора по соревнованиям.

— Работа Андреа — максимизировать наш общий потенциал каждый уик-энд, — цитирует F1i руководителя команды Зака Брауна. — Жил будет играть более важную роль в спортивном аспекте, объединяя команду и пилотов.