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Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в «Макларене»
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Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в «Макларене» 

Спорт-Экспресс 5 июля 2018
После отставки гоночного директора «Макларена» Эрика Булье в команде произошли перестановки в руководстве. Недавно назначенный консультантом Жил Де Ферран занял вакантный пост технического директора. Он будет работать в тесном контакте с Андреа Стеллой, который работает в «Маклерене» с 2014 года, а теперь переведен на должность директора по соревнованиям.
— Работа Андреа — максимизировать наш общий потенциал каждый уик-энд, — цитирует F1i руководителя команды Зака Брауна. — Жил будет играть более важную роль в спортивном аспекте, объединяя команду и пилотов.
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