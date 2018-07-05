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Экклстоун обещает, что при организации «Гран-при Майами» возникнут проблемы
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Экклстоун обещает, что при организации «Гран-при Майами» возникнут проблемы 

Спорт-Экспресс 5 июля 2018
Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун сомневается, что «Гран-при Майами» будет успешным. Эта гонка на улицах столицы Флориды в следующем году должна заменить «Гран-при Германии».
— Мы двигали небо и землю, чтобы организовать гонку в Майами, когда я еще руководил «Формулой-1», — цитирует Daily Mail Экклстоуна. — И каждый раз сталкивались с несколькими препятствиями. Возможно, Liberty договорилась с властями города, но это ничего не значит. Дело не только в деньгах. Возникнут другие проблемы, вот увидите. Всегда очень сложно организовать «Гран-при» в большом городе.
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