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Гонки «Формулы-1» могут пройти в Лондоне и Майами
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Гонки «Формулы-1» могут пройти в Лондоне и Майами 

Спорт-Экспресс 5 июля 2018
Фото: Motorsport.com
Владелец «Формулы-1» компания Liberty Media не отказалась от идеи проведения гонки в Лондоне и ведет переговоры о проведении «Гран-при Майами», сообщил руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер.
— Сильверстоун — дом британского автоспорта, и здесь великолепная трасса. Владельцы автодрома и Liberty Media плотно сотрудничают друг с другом, говорят о более позитивном взаимодействии с болельщиками, обсуждают, что еще можно предпринять для улучшения шоу, — приводит F1i слова Хорнера. — У Liberty есть желание увидеть уличную гонку в Лондоне, и в идеальном мире нам бы хотелось проводить два этапа — «Гран-при Великобритании» в Сильверстоуне и уличную гонку в Лондоне. Гонка в Лондоне, даже если она пройдет всего один раз, получится феноменальной. Благодаря Liberty Media эти планы вполне реалистичны. Они сейчас ведут переговоры о проведении гонки в Майами и ищут различные бизнес-модели для ключевых рынков. Почему бы в один год не провести гонку в Лондоне, а на следующий в Париже? Мы могли бы найти отличные места.
Напомним, что «Гран-при Великобритании» в Сильверстоуне пройдет с 6 по 8 июля. Отметим, что «Формула-1» на этой трассе проводится с 1950 года.
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