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Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
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Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Российский стадион
Сегодня, 8 июля, на автодроме «Сильверстоун» в Сильверстоуне состоится гонка 10-го этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании. После девятого этапа в чемпионате лидирует Себастьян Феттель из «Феррари». Россиянин Сергей Сироткин из команды «Уильямс» занимает 20-е место, пока не набрав очков.
Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция гонки
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