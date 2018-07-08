Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция гонки