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Хэмилтон в дни Гран-при Великобритании встретился с волонтёрами
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Хэмилтон в дни Гран-при Великобритании встретился с волонтёрами 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: autosport.com.ru
Британский гонщик «Мерседеса» в Формуле-1 действующий четырёхкратный чемпион Льюис Хэмилтон в дни домашнего для себя Гран-при Великобритании провёл встречу с волонтёрами, которые работают на трассе «Сильверстоун» в рамках гоночного уик-энда.
В пятницу пилот лично за рулём фургона, гружёного пивом и закусками, приехал в лагерь волонтёров, где пообщался с ними, раздал автографы, сделал совместные фото и угостил тех, кто бесплатно трудится на Формуле-1.
Посмотреть видео можно на канале «Мерседеса» на YouTube.
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