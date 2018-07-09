Хэмилтон в дни Гран-при Великобритании встретился с волонтёрами

Британский гонщик «Мерседеса» в Формуле-1 действующий четырёхкратный чемпион Льюис Хэмилтон в дни домашнего для себя Гран-при Великобритании провёл встречу с волонтёрами, которые работают на трассе «Сильверстоун» в рамках гоночного уик-энда.

В пятницу пилот лично за рулём фургона, гружёного пивом и закусками, приехал в лагерь волонтёров, где пообщался с ними, раздал автографы, сделал совместные фото и угостил тех, кто бесплатно трудится на Формуле-1.

Посмотреть видео можно на канале «Мерседеса» на YouTube.