Алонсо побил два рекорда Шумахера в «Формуле-1»

Алонсо обогнал Шумахера по количеству километров, которые он проехал за всю карьеру в «Формуле-1»: теперь на счету Алонсо 81 394 километра, у немецкого пилота — 81 208. Также гонщик «Макларена» стал первым по числу финишей — 238 против 237.

Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2012 годы, завоевав за свою карьеру семь чемпионских титулов. Двукратный чемпион Алонсо пришел в серию в 2001 году.