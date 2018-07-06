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Алонсо побил два рекорда Шумахера в «Формуле-1»
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Алонсо побил два рекорда Шумахера в «Формуле-1» 

Спорт-Экспресс 6 июля 2018
Фото: F1News.ru
На прошедшем «Гран-при Австрии» пилот «Макларена» Фернандо Алонсо побил сразу два рекорда бывшего гонщика "Феррари" Михаэля Шумахера, сообщает f1news.
Алонсо обогнал Шумахера по количеству километров, которые он проехал за всю карьеру в «Формуле-1»: теперь на счету Алонсо 81 394 километра, у немецкого пилота — 81 208. Также гонщик «Макларена» стал первым по числу финишей — 238 против 237.
Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2012 годы, завоевав за свою карьеру семь чемпионских титулов. Двукратный чемпион Алонсо пришел в серию в 2001 году.
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