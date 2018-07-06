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Себастьян Феттель: «В этот уик-энд „Феррари“ не фаворит»
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Себастьян Феттель: «В этот уик-энд „Феррари“ не фаворит» 

Спорт-Экспресс 6 июля 2018
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что на «Гран-при Великобритании» его команда не будет фаворитом. Британский этап пройдет с 6 по 8 июля.
— Одно должно быть ясно — в этот уик-энд мы не фавориты. Пока наша машина была хороша на всех трассах, надеюсь, так будет и здесь, но пока у меня нет каких-то особых ожиданий, — цитирует f1news Феттеля. — Сейчас я лидирую в чемпионате с преимуществом в одно очко. Задним числом всегда легко оглядываться назад и говорить, как стоило поступить. Но мы лидируем в чемпионате в том числе и потому, что не зацикливаемся на прошлом, а смотрим вперед. И если по итогам сезона я по-прежнему буду на одно очко впереди, то меня это вполне устроит.
Напомним, после девяти этапов Феттель набрал 146 очков, его соперник из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, соответственно, имеет 145 баллов. В Кубке конструкторов скудерия также лидирует, опережая немецкую команду на 10 очков.
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