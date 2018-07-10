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Макс Ферстаппен: «На прямых „Ред Булл“ ехал как машина из „Формулы-2“
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Макс Ферстаппен: «На прямых „Ред Булл“ ехал как машина из „Формулы-2“ 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
Фото: f1-world.ru
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выразил недовольство двигателем "Рено" после «Гран-при Великобритании». Голландец не смог завершить гонку из-за технических неполадок, не связанных с мотором.
— Мне приходилось убивать шины полностью на протяжении всей гонки, — цитирует F1i Ферстаппена. — Но мне интересно, стоило ли оно того. Ведь мы до смешного были медленными на прямых. Разница в скорости на прямых была так велика, словно мы выступали в другом классе гонок. Да, например, в «Формуле-2». Совершенно точно.
Спорт-Экспресс: последние новости
Себастьян Феттель: "Глупо думать, что "Феррари" действовала преднамеренно" Кими Райкконен: "У "Феррари" есть все, чтобы ехать быстрее" Макс Ферстаппен: "Мы больше секунды теряем на прямых!"
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