Макс Ферстаппен: «На прямых „Ред Булл“ ехал как машина из „Формулы-2“

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выразил недовольство двигателем "Рено" после «Гран-при Великобритании». Голландец не смог завершить гонку из-за технических неполадок, не связанных с мотором.

— Мне приходилось убивать шины полностью на протяжении всей гонки, — цитирует F1i Ферстаппена. — Но мне интересно, стоило ли оно того. Ведь мы до смешного были медленными на прямых. Разница в скорости на прямых была так велика, словно мы выступали в другом классе гонок. Да, например, в «Формуле-2». Совершенно точно.