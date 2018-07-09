Макс Ферстаппен: Смешно, насколько мы были медленными на прямых

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал о том, что стало причиной его схода в конце Гран При Великобритании, и пожаловался на нехватку скорости.

На момент схода голландец занимал пятое место, но был достаточно далеко от пилотов Ferrari и Mercedes.

«В начале гонки у меня возникли проблемы с системой brake-by-wire. Затем все наладилось, а после второго рестарта педаль тормоза просто провалилась в пол, и машину развернуло, — сказал Ферстаппен в интервью BBC. — Вообще, мы были слишком медленными на прямых, чтобы на что-то рассчитывать. Мы ехали словно в другом классе. Это просто смешно!

Но это гонки, так бывает. Конечно, хотелось бы финишировать пятым и заработать несколько очков, но, к сожалению, мы остались ни с чем».

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