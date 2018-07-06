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Хэмилтон — лидер первой тренировки Гран-при Великобритании, Сироткин — 20-й
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Хэмилтон — лидер первой тренировки Гран-при Великобритании, Сироткин — 20-й 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Фото: Motorsport.com
На «Сильверстоуне» завершилась первая часть свободных заездов Гран-при Великобритании Формулы-1. Лидерами стали пилоты «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, третьим стал немец Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» показал 20-е время.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Первая практика:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:27.487 2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.367 3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.511 4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.657 5. Кими Райкконен («Феррари») +0.731 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.838 7. Ромен Грожан («Хаас») +1.865 8. Серхио Перес («Форс Индия») +2.325 9. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.328 10. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.391 11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.455 12. Пьер Гасли («Торо Россо») +2.517 13. Шарль Леклер («Заубер») +2.540 14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.578 15. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2.871 16. Стоффель Вандорн («Макларен») +2.929 17. Нико Хюлькенберг («Рено») +3.214 18. Брендон Хартли («Торо Россо») +3.262 19. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.360 20. Сергей Сироткин («Уильямс») +3.546
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