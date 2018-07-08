Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в гонке на Гран-при Великобритании. Второе место досталось пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, третьим финишировал Кими Райкконен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 14-м, его напарник по команде Лэнс Стролл закончил гонку на 13-й позиции.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Кими Райкконен («Феррари»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
6. Нико Хюлькенберг («Рено»)
7. Эстебан Окон («Форс Индия»)
8. Фернандо Алонсо («Макларен»)
9. Кевин Магнуссен («Хаас»)
10. Пьер Гасли («Торо Россо»)
11. Серхио Перес («Форс Индия»)
12. Стоффель Вандорн («Макларен»)
13. Лэнс Стролл («Уильямс»)
14. Сергей Сироткин («Уильямс»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Карлос Сайнс («Рено») — не финишировал
Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал
Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал.