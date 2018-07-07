Гран-при Великобритании: У Хэмилтона поул, Феттель — 2-й, Сироткин — 18-й

Льюис Хэмилтон в четвёртый раз подряд начнёт Гран-при Великобритании с поул-позиции, Сироткин опять стартует с задних рядов.

44 тысячных — магическая цифра для Льюиса — принесли Хэмилтону очередную поул-позицию, и в своей домашней гонке действующий чемпион разделит первый ряд с Себастьяном Феттелем. На втором ряду стартового поля Кими Райкконен опередил Валттери Боттаса , в то время как «Ред Булл» в квалификации ничего не смог противопоставить лидерам.

«Мерседес» в этот уик-энд не может похвастаться серьёзным преимуществом, а потому гонка обещает быть напряжённой и непредсказуемой.

Поул под клетчатым флагом

Поначалу борьба в третьем сегменте развивалась в пользу «Феррари» — Себастьян Феттель в первой попытке превзошёл время Льюиса Хэмилтона и расположился на «промежуточном» поуле. Однако во второй попытке британец нашёл резервы скорости и прибавил, опередив время Себа на 44 тысячных секунды. Феттель второй круг ехал позади Льюиса, но уже на первом секторе потерял время, отыграть которое на третьем не удалось. В итоговых протоколах эти самые 0,044 секунды и определили победителя.

Очень здорово в кои-то веки провёл квалификацию Кими Райкконен, но финну без двух тысячных десятой не хватило до первой строчки, тем не менее он сделал главное — отсёк Валттери Боттаса на четвёртое место. Валттери предстоит стартовать с грязной части траектории, так что к первому повороту Хэмилтону в одиночку придётся отбиваться от пары «Феррари».

«Ред Булл» в этот уик-энд по квалификационному темпу заметно уступал лидерам, и решить эти проблемы так и не удалось. Макс Ферстаппен квалифицировался пятым, уступив времени поула более семи десятых, а Даниэль Риккардо с барахлившей DRS оказался более чем в секунде позади. Впрочем, этого хватило, чтобы австрийцы оккупировали третий ряд стартового поля, оставив позади весь «Хаас».

«Хаас» переигрывает «Рено» . И всех остальных

Второй уик-энд подряд быстрее всех в середине пелотона смотрится «Хаас». Американцы стали единственной командой, не считая грандов, кому удалось пробиться в Q3 в полном составе. Магнуссен и Грожан не поехали вместе с лидерами на первые попытки, избрав альтернативную тактику, — гонщики совершили свои круги в тот момент, когда остальные находились в боксах, чтобы максимально минимизировать риск попадания в трафик. Стратегия оправдалась — второй раз подряд «Хаас» в полном составе не ниже восьмого места.

Девятым квалифицировался Шарль Леклер , и это серьёзный успех как для самого монегаска, так и для команды. Да, Маркус Эрикссон поддержать напарника в Q3 не смог, но Леклер демонстрирует, что «Заубер» выходит из пике и становится серьёзной силой в середине пелотона. В конце концов, именно Шарль стал тем, кто не пустил в финал «Рено».

На стартовой решётке Леклер разделит пятый ряд с Эстебаном Оконом, единственным представителем «Форс Индия» в первом сегменте. Если год назад «Форс Индия» уверенно завоевала четвёртое место Кубка конструкторов, то в этом сезоне Виджаю Маллье и его команде приходится гораздо труднее. Так, это десятое место Окона стало для «Форс Индия» первым выходом в Q3 с Гран-при Канады.

Лишь одиннадцатым Гран-при Великобритании начнёт Нико Хюлькенберг . Немец, похоже, не сильно разочарован вылетом во втором сегменте. В конце концов, 11-е место — не так далеко от первой десятки, а возможность выбора шин на первый отрезок позволит более гибко определять тактику на гонку. Тоже самое касается и Серхио Переса — Чеко стартует с 12-й позиции. Но по-настоящему Переса должно беспокоить то, что он уже в седьмой раз подряд проигрывает квалификацию напарнику.

Снова не блещет «Макларен» — Фернандо Алонсо занял только 13-е место, и даже близко не был к выходу в финальную часть квалификации. Даже Пересу испанец проиграл две десятых, а от Хюлькенберга, в распоряжении которого такой же мотор «Рено», Фернандо отстал почти на четверть секунды. Впрочем, несмотря на слабую квалификацию списывать испанца со счетов рано, в конце концов, неделю назад он приехал в топ-10 при старте с пит-лейна.

«Торо Россо» борется, «Уильямс» безнадёжен

Непросто уик-энд складывается для «Торо Россо», у которой возникли серьёзные проблемы в утренней тренировке, когда у Брендона Хартли на торможении лопнула передняя левая подвеска. Новозеландец из-за инцидента вообще пропустил квалификацию, а Гасли потерял некоторое время пока механики проверяли его подвеску. 14-е место в такой ситуации выглядит не самым худшим результатом.

Замкнул протоколы второго сегмента Маркус Эрикссон. Швед во второй раз в сезоне смог пройти дальше Q1, но на фоне девятой позиции Шарля Леклера приятного в этом мало — результат монегаска показывает, что Маркус и близко не подошёл к возможностям машины. При этом, если в первой части сессии Эрикссон проиграл Леклеру почти три десятых, то во второй мало того, что не смог прибавить, так ещё и отстал от напарника на полсекунды.

Ещё одним неудачником квалификации стал Карлос Сайнс — испанец вылетел уже в первом сегменте, более четырёх десятых уступив Хюлькенбергу. Но, пожалуй, самое неприятное поражение в этот раз потерпел Стоффель Вандорн — в десяти Гран-при бельгиец проиграл Алонсо десять квалифкаций, в третий (!) раз подряд не вышел из первого сегмента, а по времени на круге оказался на секунду медленнее испанца.