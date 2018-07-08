Сергей Сироткин: я оказался на жестких шинах

Российский пилот Williams Сергей Сироткин дал оценку гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании, в которой он финишировал на 14-м месте. Россиянин признался, что испытывает разочарование от своего результата.

"Очень болезненная гонка. Мы сделали довольно поздний пит-стоп, надеясь, что второй будет короче и быстрее, но мы столкнулись с синими флагами и выездом машин безопасности, что затруднило нам ситуацию с шинами", — приводит слова Сироткина РИА Новости

"После всего, я оказался на более жестких шинах, а у всех болидов вокруг меня были более мягкие и прогретые шины. Это очень болезненно — быть гонщиком, который просто едет до финиша. В целом все очень разочаровывает", — добавил российский пилот.