Грожан пропустит вторую тренировку Гран-при Великобритании

Французский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Ромен Грожан не сможет принять участие во второй части свободных заездов Гран-при Великобритании из-за последствий аварии в первом сегменте тренировки, сообщает команда.

В первой практике пилот попал в аварию, пытаясь пройти первый поворот «Сильверстоуна» с открытым задним антикрылом. Последствия столкновения с отбойниками стал столь серьёзными, что команда вынуждена менять французу шасси.

Причиной аварии сам гонщик назвал собственную ошибку и невыключенную вовремя систему DRS.