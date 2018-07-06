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Грожан пропустит вторую тренировку Гран-при Великобритании
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Грожан пропустит вторую тренировку Гран-при Великобритании 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Фото: Motorsport.com
Французский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Ромен Грожан не сможет принять участие во второй части свободных заездов Гран-при Великобритании из-за последствий аварии в первом сегменте тренировки, сообщает команда.
В первой практике пилот попал в аварию, пытаясь пройти первый поворот «Сильверстоуна» с открытым задним антикрылом. Последствия столкновения с отбойниками стал столь серьёзными, что команда вынуждена менять французу шасси.
Причиной аварии сам гонщик назвал собственную ошибку и невыключенную вовремя систему DRS.
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