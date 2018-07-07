Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли допущен медицинской комиссией до квалификации Гран-при Великобритании, сообщает ESPN. В ходе третьей тренировки на «Сильверстоуне» Хартли попал в аварию — на болиде «Торо Россо» на высокой скорости сломалась подвеска и Хартли вылетел в отбойник. Сработал датчик перегрузок, из-за чего пилота отправили в медицинский центр. Несмотря на то, что Хартли допущен до участия в квалификации его выступление в ней остаётся под вопросом — команде необходимо успеть восстановить болид до старта квалификации. О степени повреждения болида пока не сообщается.
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