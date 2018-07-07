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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Сироткин — 18-й
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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Сироткин — 18-й 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал победу в квалификации Гран-при Великобритании. Со второго места в гонке будет стартовать пилот «Феррари» Себастьян Феттель, тройку лучших замкнул напарник немца по команде Кими Райкконен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин не вышел во второй сегмент квалификации, показав восемнадцатое время. Его напарник по команде Лэнс Стролл допустил ошибку во время сессии и вылетел с трассы, в результате не сумев показать времени на круге. Канадец будет стартовать с девятнадцатого места.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Кими Райкконен («Феррари») 4. Валттери Боттас («Мерседес»)) 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 7. Кевин Магнуссен («Хаас») 8. Ромен Грожан («Хаас») 9. Шарль Леклер («Заубер») 10. Эстебан Окон («Форс Индия») Не прошли в третий сегмент: 11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.27,901 12. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.27,928 13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.28,139 14. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.28,343 15. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.28,391 Не прошли во второй сегмент: 16. Карлос Сайнс («Рено») — 1.28,456 17. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.29,096 18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.29,252 19. Лэнс Стролл («Уильямс») — без времени 20. Брендон Хартли («Торо Россо») — не стартовал
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