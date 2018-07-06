Стюарды не стали наказывать Магнуссена за блокировку Алонсо

Стюарды не стали наказывать датского гонщика «Хааса» в Формуле-1 Кевина Магнуссена за его блокировку испанского пилота «Макларена» Фернандо Алонсо в первой тренировке Гран-при Великобритании.

Изучив аудио и видеозаписи, а также выслушав пилотов и представителей команды, стюарды пришли к выводу, что гонщики не получили от своих коллективов достоверной информации о программе каждого из них, что и привело к недопониманию на трассе. При этом поведение гонщиков на трассе не нарушало никаких правил.

Инцидент сочли гоночным и не стали наказывать ни Магнуссена, ни Алонсо.