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Стюарды не стали наказывать Магнуссена за блокировку Алонсо
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Стюарды не стали наказывать Магнуссена за блокировку Алонсо 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Стюарды не стали наказывать датского гонщика «Хааса» в Формуле-1 Кевина Магнуссена за его блокировку испанского пилота «Макларена» Фернандо Алонсо в первой тренировке Гран-при Великобритании.
Изучив аудио и видеозаписи, а также выслушав пилотов и представителей команды, стюарды пришли к выводу, что гонщики не получили от своих коллективов достоверной информации о программе каждого из них, что и привело к недопониманию на трассе. При этом поведение гонщиков на трассе не нарушало никаких правил.
Инцидент сочли гоночным и не стали наказывать ни Магнуссена, ни Алонсо.
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