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Сироткин и еще два пилота стартуют в Сильверстоуне с пит-лейна
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Сироткин и еще два пилота стартуют в Сильверстоуне с пит-лейна 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Сразу три машины стартуют с пит-лейна в гонке «Гран-при Великобритании». Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли не принял участия в квалификации из-за разбитой в практике машины. Команда решила заменить на его болиде силовую установку, поэтому он стартует с пит-лейна.
Также с пит-лейна стартуют оба «Уильямса». Лэнс Стролл и Сергей Сироткин вылетели в квалификации, однако россиянин смог показать квалификационное время и был 18-м. Но из-за проблем с задним антикрылом команда решила нарушить режим закрытого парка и заменила этот элемент на обеих машинах. Так что им обоим придется стартовать с пит-лейна.
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