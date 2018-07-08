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Сироткин: машины безопасности отрицательно повлияли на ход гонки и состояние шин
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Сироткин: машины безопасности отрицательно повлияли на ход гонки и состояние шин 

ТАСС 20 часов назад
Фото: autosport.com.ru
ТАСС, 8 июля. Появление машин безопасности во время Гран-при Великобритании отрицательно повлияло на ход гонки и состояние шин. Такое мнение высказал российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Сергей Сироткин, чьи слова приводит пресс-служба британской команды.
Сироткин, как и его партнер по команде канадец Лэнс Стролл, стартовал в гонке с пит-лейна из-за замены крыла болида, которую пришлось произвести после проблем с аэродинамикой машин во время субботних квалификационных заездов.
"Это была очень болезненная для меня гонка, — сказал Сироткин. — Первая половина прошла не так плохо: мы рационально использовали шины, не хватало скорости, но все было под контролем. Сознательно пошли на поздний пит-стоп, надеясь на оставшийся короткий отрезок гонки, однако появление машин безопасности после двух аварий на трассе сильно повлияло на состояние шин. Заканчивать гонку было невыносимо, я очень расстроен".
Российский гонщик «Уильямса» стал 14-м по итогам Гран-при Великобритании, который прошел в воскресенье на автодроме «Сильверстоун». Его напарник по команде канадец Стролл занял 13-е место. Сироткин остается единственным гонщиком, который не набрал очков в текущем сезоне.
Следующий этап Гран-при пройдет с 20 по 22 июля в Германии.
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