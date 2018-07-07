У болида F1 во время заезда оторвалось колесо

Во время тестовых заездов в Великобритании 7 июля гонщик Брендон Хартли попал в аварию. Болиды проходили стандартную программу проверки эффективности шин. На 15 минуте свободного заезда новозеландский спортсмен потерял управление и на полной скорости влетел в ограждение.

Во время торможения у болида вырвало переднюю левую подвеску и колесо оторвалось. Брендон избежал травм, но испытал большие перегрузки, поэтому его отправили на медицинское обследование.

Гонку пришлось прервать на 15 минут. Команда запретила Пьеру Гасли , напарнику Брендона по Toro Rosso, продолжить заезд. Прежде, чем выпускать идентичный автомобиль на трек, необходимо провести его полную проверку.