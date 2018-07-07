У болида F1 во время заезда оторвалось колесо 

Во время тестовых заездов в Великобритании 7 июля гонщик Брендон Хартли попал в аварию. Болиды проходили стандартную программу проверки эффективности шин. На 15 минуте свободного заезда новозеландский спортсмен потерял управление и на полной скорости влетел в ограждение.
Во время торможения у болида вырвало переднюю левую подвеску и колесо оторвалось. Брендон избежал травм, но испытал большие перегрузки, поэтому его отправили на медицинское обследование.
Гонку пришлось прервать на 15 минут. Команда запретила Пьеру Гасли, напарнику Брендона по Toro Rosso, продолжить заезд. Прежде, чем выпускать идентичный автомобиль на трек, необходимо провести его полную проверку.
6 июля российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин плохо провёл первую тренировку перед Гран-при Великобритании. Он показал лишь 20-е время.