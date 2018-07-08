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Эксперты: Гран-при Великобритании выиграет Хэмилтон, Сироткин не войдёт в топ-10
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Эксперты: Гран-при Великобритании выиграет Хэмилтон, Сироткин не войдёт в топ-10 

Чемпионат.com 8 часов назад
Сегодня, 8 июля, на автодроме «Сильверстоун» в Сильверстоуне состоится гонка 10-го этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени.
Букмекеры уверены в победе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (1.50). Также в число основных претендентов входят гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (3.50) и его партнер Кими Райкконен (9.00). Следом идут Валттери Боттас на «Мерседесе» (15.00), Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (26.00) и Даниэль Риккардо на «Ред Булл» (41.0). Шансы российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина оценены в 5001.0. Финиш гонщика в топ-3 идёт за 1001.0, а место в топ-10 — за 17.00.
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