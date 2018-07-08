Эксперты: Гран-при Великобритании выиграет Хэмилтон, Сироткин не войдёт в топ-10

Сегодня, 8 июля, на автодроме «Сильверстоун» в Сильверстоуне состоится гонка 10-го этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени.