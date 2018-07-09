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F1: Хэмилтон проиграл Феттелю на домашнем Гран-при
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F1: Хэмилтон проиграл Феттелю на домашнем Гран-при 

CarClub 3 часа назад
Фото: CarClub
Победив в воскресной гонке Гран-при Великобритании, Себастьян Феттель (Ferrari) упрочил свое лидерство в классификации Чемпионата мира F1 2018 и опережает теперь своего главного соперника в борьбе за чемпионскую корону Льюиса Хэмилтона (Mercedes) на 8 очков. Итоги свободной практики и квалификации предвещали поклонникам Формулы-1 интересную гонку, в которой победа достанется тому, кто совершит меньше ошибок. И случилось так, что уже на старте роковую ошибку допустил стартовавший с поула Хэмилтон.
Действующий чемпион мира провалил старт, пропустив вперед не только Феттеля, но и партнера по команде Валттери Боттаса. Тут же британца жестко атаковал Кими Райкконен (Ferrari). Причем не обошлось без контакта, в результате чего болид Mercedes развернуло, и чемпион продолжил гонку в хвосте пелотона. К чести Хэмилтона, он довольно быстро вернулся в лидирующую группу, но бороться с не уступающим по скорости Феттелем лидеру «Серебряных стрел» было уже не под силу. Дабы не усугублять положение Льюиса в классификации, в Меrcedes попросили Валттери пропустить напарника вперед, и Хэмилтон, минимизировав потери, финишировал вторым. Боттас же не сумел сдержать натиск Райкконена и уступил соотечественнику место на призовом подиуме.
Результаты Гран-при Великобритании F1 2018
Себастьян Феттель (Ferrari) 1:27:29.784  Льюис Хэмилтон (Mercedes) +2.264  Кими Райкконен (Ferrari) +3.652  Валттери Боттас (Mercedes) +8.883  Даниэль Риккардо (Red Bull) +9.500  Нико Хюлкенберг (Renault) +28.220  Эстебан Окон (Force India) +29.930  Фернандо Алонсо (McLaren) +31.115  Кевин Магнуссен (Haas F1) +33.188  Серхио Перес (Force India) +34.708  Стоффель Вандорн (McLaren) +35.774  Лэнс Стролл (Williams) +38.106  Пьер Гасли (Toro Rosso) +39.129 (с учетом 5 секунд штрафа)
Сергей Сироткин (Williams) +48.113  Макс Ферстаппен (Red Bull) +6 кругов
Сходы: Роман Грожан (Haas F1), Карлос Сайнс (Renault), Маркус Эриксон (Sauber), Шарль Леклер (Sauber), Брендон Хартли (Toro Rosso).
То, что все добравшиеся до финиша гонщики финишировали в одном круге с лидером, обусловлено поздним рестартом за 11 кругов до финиша.
Для команды Williams, в которой выступает россиянин Сергей Сироткин, домашний уик-энд получился разочаровывающим. Подготовленные к Сильверстоуну новинки не только не сработали, но и сделали машину неуправляемой. Команде пришлось вернуться к старой конфигурации болидов и стартовать с пит-лейн из-за нарушения правила закрытого парка. В общем, всё очень печально и беспросветно, а Сироткин остается единственным гонщиком в пелотоне, не набравшим хотя бы одного зачетного очка.
Классификация пилотов в Чемпионате мира Формулы-1 2018 года после 10-го этапа
Себастьян Феттель (Ferrari) 171 очко
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 163  Кими Райкконен (Ferrari) 116  Даниэль Риккардо (Red Bull) 106  Валттери Боттас (Mercedes) 104  Макс Ферстаппен (Red Bull) 93  Нико Хюлкенберг (Renault) 42  Фернандо Алонсо (McLaren) 40  Кевин Магнуссен (Haas F1) 39  Карлос Сайнс (Renault) 28 …
Кубок конструкторов
Ferrari 287 очков
Mercedes-Benz 267  Red Bull Racing 199  Renault 70  Haas 51  Force India 49  McLaren 48  Toro Rosso 19  Sauber 16  Williams 4  Следующий этап Чемпионата мира — Гран-при Германии — пройдет на Хоккенхаймринге 20-22 июля.
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