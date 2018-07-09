F1: Хэмилтон проиграл Феттелю на домашнем Гран-при

Победив в воскресной гонке Гран-при Великобритании, Себастьян Феттель Ferrari ) упрочил свое лидерство в классификации Чемпионата мира F1 2018 и опережает теперь своего главного соперника в борьбе за чемпионскую корону Льюиса Хэмилтона (Mercedes) на 8 очков. Итоги свободной практики и квалификации предвещали поклонникам Формулы-1 интересную гонку, в которой победа достанется тому, кто совершит меньше ошибок. И случилось так, что уже на старте роковую ошибку допустил стартовавший с поула Хэмилтон.

Действующий чемпион мира провалил старт, пропустив вперед не только Феттеля, но и партнера по команде Валттери Боттаса . Тут же британца жестко атаковал Кими Райкконен (Ferrari). Причем не обошлось без контакта, в результате чего болид Mercedes развернуло, и чемпион продолжил гонку в хвосте пелотона. К чести Хэмилтона, он довольно быстро вернулся в лидирующую группу, но бороться с не уступающим по скорости Феттелем лидеру «Серебряных стрел» было уже не под силу. Дабы не усугублять положение Льюиса в классификации, в Меrcedes попросили Валттери пропустить напарника вперед, и Хэмилтон, минимизировав потери, финишировал вторым. Боттас же не сумел сдержать натиск Райкконена и уступил соотечественнику место на призовом подиуме.

Результаты Гран-при Великобритании F1 2018

То, что все добравшиеся до финиша гонщики финишировали в одном круге с лидером, обусловлено поздним рестартом за 11 кругов до финиша.

Для команды Williams, в которой выступает россиянин Сергей Сироткин, домашний уик-энд получился разочаровывающим. Подготовленные к Сильверстоуну новинки не только не сработали, но и сделали машину неуправляемой. Команде пришлось вернуться к старой конфигурации болидов и стартовать с пит-лейн из-за нарушения правила закрытого парка. В общем, всё очень печально и беспросветно, а Сироткин остается единственным гонщиком в пелотоне, не набравшим хотя бы одного зачетного очка.

Классификация пилотов в Чемпионате мира Формулы-1 2018 года после 10-го этапа

Себастьян Феттель (Ferrari) 171 очко

Льюис Хэмилтон (Mercedes) 163 Кими Райкконен (Ferrari) 116 Даниэль Риккардо (Red Bull) 106 Валттери Боттас (Mercedes) 104 Макс Ферстаппен (Red Bull) 93 Нико Хюлкенберг (Renault) 42 Фернандо Алонсо (McLaren) 40 Кевин Магнуссен (Haas F1) 39 Карлос Сайнс (Renault) 28 …

Кубок конструкторов

Ferrari 287 очков

Mercedes-Benz 267 Red Bull Racing 199 Renault 70 Haas 51 Force India 49 McLaren 48 Toro Rosso 19 Sauber 16 Williams 4 Следующий этап Чемпионата мира — Гран-при Германии — пройдет на Хоккенхаймринге 20-22 июля.