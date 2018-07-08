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Кими Райкконен: Я совершил ошибку и заслужил штраф
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Кими Райкконен: Я совершил ошибку и заслужил штраф 

autosport.com.ru 22 часа назад
Гонщик Ferrari Кими Райкконен признал вину в столкновении с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Великобритании.
В третьем повороте после старта финн отправил действующего чемпиона мира в разворот, за что в дальнейшем получил 10-секундный штраф.
«Это моя вина, но такое иногда случается, — цитирует Райкконена Sky Sports F1. — Я совершил ошибку, поэтому вполне нормально, что получил наказание. Я заслужил штраф, отбыл эти 10 секунд и продолжил бороться.
Конечно, без штрафа все могло бы сложиться чуть лучше. Но я старался, и думаю, что сделал все возможное. Хотя кто-то может считать иначе».
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