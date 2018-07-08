Кими Райкконен: Я совершил ошибку и заслужил штраф

В третьем повороте после старта финн отправил действующего чемпиона мира в разворот, за что в дальнейшем получил 10-секундный штраф.

«Это моя вина, но такое иногда случается, — цитирует Райкконена Sky Sports F1. — Я совершил ошибку, поэтому вполне нормально, что получил наказание. Я заслужил штраф, отбыл эти 10 секунд и продолжил бороться.

Конечно, без штрафа все могло бы сложиться чуть лучше. Но я старался, и думаю, что сделал все возможное. Хотя кто-то может считать иначе».

Желаете выставить свои собственные оценки пилотам Ф1 за Гран При Великобритании? Добро пожаловать в наш читательский рейтинг.

Хотите первыми узнавать новости мирового и российского автоспорта? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и получайте ежедневные рассылки без спама и рекламы!

Это неполный текст новости