Эрикссон попал в серьезную аварию, но избежал травм

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон попал в серьезную аварию на «Гран-при Великобритании». Гонщик не справился с управлением и влетел в отбойник. Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», Эрикссон избежал травм.

WOOF that first angle of the Ericsson crash #F1 #BritishGP pic.twitter.com/Riix0n91fi

— Marshall Ferguson (@TSN_Marsh) 8 июля 2018 г.