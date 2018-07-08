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Кими Райкконен: «Столкновение с Хэмилтоном — моя вина. Порой такое бывает»
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Кими Райкконен: «Столкновение с Хэмилтоном — моя вина. Порой такое бывает» 

Спорт-Экспресс 23 часа назад
Фото: f1report.ru
Пилот "Феррари" Кими Райкконен признал свою вину в столкновении с Льюисом Хэмилтоном на старте «Гран-при Великобритании». Хэмилтон в результате контакта откатился на последнее место, а Райкконен получил 10-секундный штраф. В результате Хэмилтон занял второе место, а победил партнер Райкконена Себастьян Феттель.
— Это моя вина. Порой такое бывает, — цитирует Sky Sports Райкконена. — Это была моя ошибка, я получил 10 секунд штрафа и продолжил борьбу. Я пытался, сделал все, что мог. Но кое-кому кажется, что это не так, к сожалению.
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