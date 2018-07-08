Арривабене: Эллисону должно быть стыдно за слова о преднамеренности аварий 

Руководитель команды «Феррари» Маурицио Арривабене резко ответил на слова Джеймса Эллисона о том, что аварии с участием пилотов итальянской команды и гонщиков «Мерседеса» являются либо последствием некомпетентности пилотов, либо преднамеренными.
«Если Эллисон действительно это сказал, то ему должно быть стыдно. Он много лет работал в «Феррари». Вы должны быть интеллигентами. Мы в Англии они хотят научить нас быть джентльменами, он он должен первым этому поучиться. Кто некомпетентен? Кими? Кто он такой, чтобы судить о том, что пилоты делают в машине? Я принимаю всю критику от Жака Вильнёва, потому что он был гонщиком, но от этого парня — ни за что», — приводит слова Арривабене GPFans.