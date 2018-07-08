Ещё
Арривабене: Эллисону должно быть стыдно за слова о преднамеренности аварий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арривабене: Эллисону должно быть стыдно за слова о преднамеренности аварий 

Чемпионат.com 18 часов назад
Фото: f1report.ru
Руководитель команды «Феррари» Маурицио Арривабене резко ответил на слова Джеймса Эллисона о том, что аварии с участием пилотов итальянской команды и гонщиков «Мерседеса» являются либо последствием некомпетентности пилотов, либо преднамеренными.
«Если Эллисон действительно это сказал, то ему должно быть стыдно. Он много лет работал в «Феррари». Вы должны быть интеллигентами. Мы в Англии они хотят научить нас быть джентльменами, он он должен первым этому поучиться. Кто некомпетентен? Кими? Кто он такой, чтобы судить о том, что пилоты делают в машине? Я принимаю всю критику от Жака Вильнёва, потому что он был гонщиком, но от этого парня — ни за что», — приводит слова Арривабене GPFans.
Чемпионат.com: последние новости
Жена Райкконена — Хэмилтону: если плачешь, когда проигрываешь — иди в балет В 2019 году число Гран-при Формулы-1 может вырасти до 23 Хартли: последние несколько недель были неудачными для меня
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обвинили в использовании аммиака124
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали147
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине533
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина32
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение