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Стюарды не нашли виновного в столкновении Грожана и Сайнса
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Стюарды не нашли виновного в столкновении Грожана и Сайнса 

Чемпионат.com 20 часов назад
Стюарды Гран-при Великобритании Формулы-1 не стали выписывать никому штрафов по итогам расследования аварии между пилотом «Рено» Карлосом Сайнсом и представителем «Хааса» Роменом Грожаном. Испанец попробовал опередить француза по внешнему радиусу, но машину Грожана слегка повело, после чего два автомобиля столкнулись. Стюарды отметили, что Сайнс слегка сузил траекторию, но оба пилота согласились, что это не стало главной причиной аварии. Грожан со своей стороны объяснил, что его переднее антикрыло сработало чуть хуже из-за потока воздуха от «Рено», что и привело к лёгкой недостаточной поворачиваемости и контакту. Оба пилота признали произошедшее гоночным инцидентом, а стюарды посчитали, что ни один из гонщиков не несёт основной ответственности за аварию.
Посмотреть видео аварии можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
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