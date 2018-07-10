Ферруччи: нет никаких оправданий, кроме того, что я — 20-летний итальянец

Американский гонщик команды Формулы-2 «Трайдент», пилот по развитию «Хааса» Сантино Ферруччи извинился за своё поведение в ходе этапа на «Сильверстоуне».

«Я хочу принести свои самые искренние извинения за свои действия в воскресеной гонке Формулы-2 на «Сильверстоуне». После финиша я слишком близко подъехал к моему напарнику Арджуну Майни и отступил только тогда, когда задел шину его болида. К счастью, это не нанесло никакого ущерба его машине. В моих действиях не было никаких намерений или какого-то возмездия — только гнев и разочарование, поскольку это был ужасный год. У меня нет никаких оправданий, кроме того, что я — 20-летний итальянец с глубокой страстью к гонкам, которые является очень эмоциональным видом спорта. Несмотря на то, что провокация привела к моему моральному срыву, это не оправдание и я гарантирую, что подобного больше не повторится. Я понимаю, что подставил многих людей и приношу свои извинения спонсорам, команде «Трайдент», моим коллегам-гонщикам, команде Формулы-1 «Хаас», ФИА, Формуле-2, моим фанатам, друзьям и семье. Я также хочу извиниться перед стюардами ФИА за то, что я не смог присутствовать на разбирательствах. Меня случайно выбрали для теста на допинг, как и других гонщиков, что отложило мое возвращение в паддок более чем на час. В тот момент я очень быстро собрался и должен был уехать в аэропорт, чтобы успеть на обратный рейс в США, чтобы принять участие в чрезвычайно срочной для моей семье медицинской ситуации. Меня уведомили о встрече со стюардами, когда я уезжал, и я отправил электронное письмо моему менеджеру команды, чтобы он объяснил стюардам, что у меня нет никаких вариантов, кроме как пропустить встречу», — написал Ферруччи в «Твиттере».