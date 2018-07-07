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Как хорошо вы помните самые яркие победы сборной России по футболу? Тест
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Как хорошо вы помните самые яркие победы сборной России по футболу? Тест 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Приятный ностальгический тест.
Если у вас не отображается тест, его можно пройти по данной ссылке.
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