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Кими Райкконен: «Я нормально отношусь к командам из боксов, но их время еще не пришло»
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Кими Райкконен: «Я нормально отношусь к командам из боксов, но их время еще не пришло» 

Спорт-Экспресс 8 июля 2018
Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что не видит ничего удивительного в отсутствии командной тактики на данном этапе чемпионата мира. В гонке «Гран-при Австрии» многих удивило, что «Феррари» не приказала Райкконену пропустить вперед Себастьяна Феттеля, который ведет борьбу за чемпионство.
— Ничего не изменилось. Установки и рекомендации такие же, какими были в 2007 году, когда я пришел в «Феррари», — цитирует F1Today Райкконена. — Только журналисты делают из этого большие истории. Командные приказы рано или поздно появятся. И я к ним нормально отношусь. Но их время еще не пришло.
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