Кими Райкконен: «Я нормально отношусь к командам из боксов, но их время еще не пришло»

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что не видит ничего удивительного в отсутствии командной тактики на данном этапе чемпионата мира. В гонке «Гран-при Австрии» многих удивило, что «Феррари» не приказала Райкконену пропустить вперед Себастьяна Феттеля , который ведет борьбу за чемпионство.

— Ничего не изменилось. Установки и рекомендации такие же, какими были в 2007 году, когда я пришел в «Феррари», — цитирует F1Today Райкконена. — Только журналисты делают из этого большие истории. Командные приказы рано или поздно появятся. И я к ним нормально отношусь. Но их время еще не пришло.