Хартли: последние несколько недель были неудачными для меня

Новозеландский гонщик «Торо Россо» в Формуле-1 Брендон Хартли подвёл итоги Гран-при Великобритании, отметив множество проблем в этот уик-энд.

«Я не верю в удачу или суеверия, но я думаю, что справедливо сказать, что последние несколько недель были неудачными для меня. В эти выходные всё было против меня — поломка в третьей тренировке, а затем техническая проблема в воскресенье ещё до старта гонки, поэтому мне не особо есть, что прокомментировать за последние два дня. Это разочаровывает, но я сейчас потрачу пару дней, чтобы расслабиться, перезагрузиться и подготовиться к следующей гонке. Я полностью уверен, что все в «Торо Россо» будут усердно работать в течение следующих двух недель, так что я смогу показать наш максимум в Хоккенхайме», — сказал Хартли.