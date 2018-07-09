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Хартли: последние несколько недель были неудачными для меня
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Хартли: последние несколько недель были неудачными для меня 

Чемпионат.com 5 часов назад
Новозеландский гонщик «Торо Россо» в Формуле-1 Брендон Хартли подвёл итоги Гран-при Великобритании, отметив множество проблем в этот уик-энд.
«Я не верю в удачу или суеверия, но я думаю, что справедливо сказать, что последние несколько недель были неудачными для меня. В эти выходные всё было против меня — поломка в третьей тренировке, а затем техническая проблема в воскресенье ещё до старта гонки, поэтому мне не особо есть, что прокомментировать за последние два дня. Это разочаровывает, но я сейчас потрачу пару дней, чтобы расслабиться, перезагрузиться и подготовиться к следующей гонке. Я полностью уверен, что все в «Торо Россо» будут усердно работать в течение следующих двух недель, так что я смогу показать наш максимум в Хоккенхайме», — сказал Хартли.
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