Минтту Райкконен, жена пилота «Феррари» Кими Райкконена ответила на критику со стороны команды «Мерседес» после Гран-при Великобритании. Напомним, что руководитель немецкой команды Тото Вольф, сославшись на слова технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона обвинил гонщиков «Феррари» в преднамеренности столкновений на этапах во Франции и Великобритании. «Если ты плачешь, как девчонка, когда проигрываешь, иди в балет. Просто говорю», — написала Минтту Райкконена в своём «инстаграме».
Ранее Льюис Хэмилтон отметил, что принял извинения Райкконена за столкновение и признал этот инцидент гоночным. Райкконен получил за аварию 10 секунд штрафа в ходе гонки и два штрафных балла в суперлицензию.