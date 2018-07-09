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Жена Райкконена — Хэмилтону: если плачешь, когда проигрываешь — иди в балет
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Жена Райкконена — Хэмилтону: если плачешь, когда проигрываешь — иди в балет 

Чемпионат.com 19 часов назад
Фото: f1report.ru
Минтту Райкконен, жена пилота «Феррари» Кими Райкконена ответила на критику со стороны команды «Мерседес» после Гран-при Великобритании. Напомним, что руководитель немецкой команды Тото Вольф, сославшись на слова технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона обвинил гонщиков «Феррари» в преднамеренности столкновений на этапах во Франции и Великобритании. «Если ты плачешь, как девчонка, когда проигрываешь, иди в балет. Просто говорю», — написала Минтту Райкконена в своём «инстаграме».
Ранее Льюис Хэмилтон отметил, что принял извинения Райкконена за столкновение и признал этот инцидент гоночным. Райкконен получил за аварию 10 секунд штрафа в ходе гонки и два штрафных балла в суперлицензию.
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