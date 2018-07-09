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Жена Райкконена назвала Хэмилтона девочкой и посоветовала ему перейти в балет
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Жена Райкконена назвала Хэмилтона девочкой и посоветовала ему перейти в балет 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: f1report.ru
Жена пилота «Феррари» в Формуле-1 Кими Райкконена Минтту прокомментировала обвинения в адрес своего мужа со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее британец обвинил Райкконена в преднамеренном столкновении на Гран-при Великобритании, которое позволило партнеру Райкконена по команде Себастьяну Феттелю выиграл гонку и оставило самого Хэмилтона лишь на втором месте.
«Если ты плачешь, как девочка, когда проигрываешь, то занимайся балетом», — написала жена Райкконена в своем Инстаграме, добавив хэштег #ни на что не намекаю.
Стоит отметить, что победа Феттеля в Великобритании позволила ему довести количество набранных очков за сезон до 171 и довести преимущество на Хэмилтоном до 8. При этом в Кубке конструкторов «Феррари» теперь обгоняет «Мерседес» на 20 очков.
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