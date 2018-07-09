Карлос Сайнс: «Гонкой до аварии я недоволен больше, чем самой аварией»

Пилот "Рено" Карлос Сайнс выразил разочарование гонкой «Гран-при Великобритании». Он завершил борьбу после столкновения с Роменом Грожаном на 38-м круге.

— Это классический инцидент после машины безопасности, — цитирует F1i Сайнса. — Я лучше стартовал, а когда попытался его обогнать, он меня выбил в девятом повороте. Такое в гонке порой случается. Но я даже больше недоволен своей гонкой до аварии, чем самой аварией. На старте я выиграл семь мест, это был один из лучших стартов в моей карьере, а после первого пит-стопа мы проиграли две позиции, что меня расстроило. Это не из-за шин или трафика, а из-за стратегии. Очень неприятно. Я работал, отыгрывая места, а мы взяли и отдали все. Так быть не должно.