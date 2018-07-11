Гюнтер Штайнер: «Хаасу» нужно перестать выпадать из десятки 

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что команде следует перестать терять очки.
На десятом этапе чемпионата мира Гран-при Великобритании пилоты команды Ромен Грожан и Кевин Магнуссен столкнулись друг с другом на первом круге.
«Я не доволен, — приводит Autosport слова Штайнера. — Такое может происходить, но не должно. Нам просто нужно стать лучше — таков вывод. Нам нужно перестать терять очки.
Мы часто едем в очках, а потом теряем их и делаем это сами. В прошлом сезоне нам приходилось подниматься в десятку. Теперь нам нужно перестать из нее выпадать».
Напомним, Магнуссен занимает девятое место в личном зачете пилотов, отставая на три очка от идущего шестым Нико Хюлькенберга из «Рено». Грожан с 12 очками, которые он получил за четвертое место в Австрии, занимает 15-е место.
В Кубке конструкторов «Хаас» идет пятым, отставая на 19 очков от «Рено».