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Себастьян Феттель: «Победа в Сильверстоуне ничего не значит»
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Себастьян Феттель: «Победа в Сильверстоуне ничего не значит» 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Фото: f1report.ru
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что его победа на «Гран-при Великобритании» не станет определяющей в борьбе за титул, поскольку впереди еще много гонок.
— Что значит победа в Сильверстоуне? Еще ничего не значит. Льюис (Хэмилтон, пилот «Мерседеса». — Прим. «СЭ») очень быстр, не стоит забывать и о «Ред Булле», — цитирует f1news Феттеля. — Важно, чтобы команда постоянно прогрессировала, и именно это мы и делаем. Шансы на титул? Не знаю, еще рано делать прогнозы. Я бы не стал переоценивать победу, которую мы сейчас одержали на трассе, которая, как предполагалось, больше подходит «Мерседесу». Можно было бы говорить о тенденции, если бы мы опережали всех на секунду. Пока это не так, так что мы должны продолжать работать.
После десяти этапов Феттель лидирует в личном зачете с 171 очком в активе. У ближайшего преследователя — Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» — 163 балла. В Кубке конструкторов «Феррари» также занимает первую строчку — 287 очков, у «Мерседеса» на двадцать меньше.
Спорт-Экспресс: последние новости
Себастьян Феттель: "Глупо думать, что "Феррари" действовала преднамеренно" Кристиан Хорнер: "Гонка в Сильверстоуне указало на место двигателя "Рено" СМИ: Леклер согласовал двухлетний контракт с "Феррари"
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