Ещё
На Гран-при Германии будет три зоны DRS
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Гран-при Германии будет три зоны DRS 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: f1report.ru
Организаторы Гран-при Германии Формулы-1 и Международная автофедерация (ФИА) увеличили на «Хоккенхаймринге» количество зон, где разрешено использовать подвижный элемент заднего антикрыла.
В 2018 году использовать систему DRS можно будет на трёх участках — между первым и вторым поворотам, между четвёртым и шестым, где они были и ранее, а также на стартовой прямой, куда зону DRS добавили в этом сезоне.
У новой зоны DRS и следующей за ней будет единая точка детекции разрыва между пилотами, которая разместится после 16-го поворота.
Чемпионат.com: последние новости
Йос Ферстаппен ушёл из молодёжной программы «Ред Булл» «Пирелли» завершила шинные тесты в Великобритании «Ламборгини» отреставрировала свой болид Формулы-1 1992 года
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»165
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ67
Мутко попал в немилость ФИФА39
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение