На Гран-при Германии будет три зоны DRS

Организаторы Гран-при Германии Формулы-1 и Международная автофедерация (ФИА) увеличили на «Хоккенхаймринге» количество зон, где разрешено использовать подвижный элемент заднего антикрыла.

В 2018 году использовать систему DRS можно будет на трёх участках — между первым и вторым поворотам, между четвёртым и шестым, где они были и ранее, а также на стартовой прямой, куда зону DRS добавили в этом сезоне.

У новой зоны DRS и следующей за ней будет единая точка детекции разрыва между пилотами, которая разместится после 16-го поворота.