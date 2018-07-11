Жак Вильнев: «Не понимаю, почему Райкконен получил 10 секунд штрафа»

В третьем повороте финн и британец не поделили трассу, в результате чего действующего чемпиона мира развернуло, и он вынужден был прорываться вперед с конца пелотона. Судьи начислили Райкконену 10 дополнительных секунд.

— Я не понимаю, почему именно 10 секунд, хотя иногда за такие же проступки гонщики поучают пять секунд, а иногда и вовсе ничего, — цитирует экс-чемпиона мира Autosport. — В этом и проблема. Я не люблю, когда в гонках выносятся штрафы — их должны давать исключительно за безрассудный пилотаж. Здесь же они подумали, что это Льюис Хэмилтон, и он выступает перед родными трибунами, поэтому дадим 10 секунд. Если бы на месте Льюиса был Боттас, дали бы пять секунд, вот и все.