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Мотористы Формулы-1 отказались от изменения технического регламента
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Мотористы Формулы-1 отказались от изменения технического регламента 

LiveSport.Ru 14 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Поставщики моторов для Формулы-1 отказались с 2021 года менять архитектуру двигателей и принимать новый технический регламент, передает «Чемпионат».
Изменения в регламенте подразумевают упрощение силовых установок и отказ от теплового генератора MGU-H.
Ранее мотористы были готовы отказаться от MGU-H, однако когда стало понятно, что на данный момент в Формулу-1 не готов прийти ни один новый автопроизводитель, нынешние участники чемпионата выразили сомнение в необходимости изменения регламента на моторы.
В настоящий момент моторы для Ф-1 производят «Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Хонда».
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