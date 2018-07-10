Мотористы Формулы-1 отказались от изменения технического регламента

Поставщики моторов для Формулы-1 отказались с 2021 года менять архитектуру двигателей и принимать новый технический регламент, передает «Чемпионат».

Изменения в регламенте подразумевают упрощение силовых установок и отказ от теплового генератора MGU-H.

Ранее мотористы были готовы отказаться от MGU-H, однако когда стало понятно, что на данный момент в Формулу-1 не готов прийти ни один новый автопроизводитель, нынешние участники чемпионата выразили сомнение в необходимости изменения регламента на моторы.