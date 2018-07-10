Латифи и Мазепин отработают на тестах в Венгрии за «Форс Индия» 

Резервный гонщик и тест-пилот «Форс Индия» в Формуле-1 Николас Латифи примет участие в первой пятничной тренировке Гран-при Германии, заменив француза Эстебана Окона.
Также канадец сядет за руль болида «Форс Индия» в Венгрии на трассе «Хунгароринг», где после Гран-при Формулы-1 пройдут официальные тесты по ходу сезона 2018 года. Латифи сядет за руль во вторник, 31 июля, а в среду, 1 августа, его заменит российский пилот «Форс Индия» по развитию Никита Мазепин, сообщает гоночный коллектив в пресс-релизе.