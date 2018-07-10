Ещё
Фернандо Алонсо: «ФИА слишком мягка по отношению к Магнуссену»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фернандо Алонсо: «ФИА слишком мягка по отношению к Магнуссену» 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо выразил недовольство поведением Кевина Магнуссена в гонке «Гран-при Великобритании». Датского гонщика «Хааса» часто критиковали другие пилоты за агрессивное поведение.
— Он уже блокировал меня на тестах в пятницу, — цитирует F1i Алонсо. — В конце гонки случилось то же самое. Он жестко вышел на траекторию, отправив меня в гравий. Магнуссен борется на грани. Думаю, что ФИА слишком мягка по отношению к нему. Не имея штрафов, он верит в безнаказанность, и это не изменит его поведение в будущем.
Спорт-Экспресс: последние новости
Себастьян Феттель: "Глупо думать, что "Феррари" действовала преднамеренно" Кими Райкконен: "У "Феррари" есть все, чтобы ехать быстрее" Макс Ферстаппен: "Мы больше секунды теряем на прямых!"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение