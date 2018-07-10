Фернандо Алонсо: «ФИА слишком мягка по отношению к Магнуссену»

— Он уже блокировал меня на тестах в пятницу, — цитирует F1i Алонсо. — В конце гонки случилось то же самое. Он жестко вышел на траекторию, отправив меня в гравий. Магнуссен борется на грани. Думаю, что ФИА слишком мягка по отношению к нему. Не имея штрафов, он верит в безнаказанность, и это не изменит его поведение в будущем.