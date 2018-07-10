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«Рено» выбрал больше всех «ультрасофта» на Гран-при Германии
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«Рено» выбрал больше всех «ультрасофта» на Гран-при Германии 

Чемпионат.com 14 часов назад
Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, представила выбор пилотами и командами шин на предстоящий Гран-при Германии, который пройдёт 20-22 июля. Больше остальных — по 10 комплектов «софта» — выбрали пилоты «Рено». Лидерами по количеству выбранного «софта» стали гонщик «Мерседеса» финн Валттери Боттас, его соотечественник Кими Райкконен из «Феррари» и датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен — по 5 комплектов. А больше остальных «медиума» выбрал монегаск Шарль Леклер из «Заубера». Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» взял 9 «ультрасофтов», 3 «софта» и 1 «медиум».
Посмотреть фото можно на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».
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