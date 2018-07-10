Браун разочарован разрывом в скорости между топ-командами и остальными

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выразил разочарование большой разницей в скорости между тремя топ-командами и остальными участниками чемпионата мира.

«Гонка в Великобритании была впечатляющей — с большим количеством обгонов и волнительных моментов. Но настоящее разочарование — разрыв в скорости между тремя топ-командами и остальными, который на «Сильверстоуне» с его характером стал ещё более очевиден.