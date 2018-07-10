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Браун разочарован разрывом в скорости между топ-командами и остальными
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Браун разочарован разрывом в скорости между топ-командами и остальными 

Чемпионат.com 14 часов назад
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выразил разочарование большой разницей в скорости между тремя топ-командами и остальными участниками чемпионата мира.
«Гонка в Великобритании была впечатляющей — с большим количеством обгонов и волнительных моментов. Но настоящее разочарование — разрыв в скорости между тремя топ-командами и остальными, который на «Сильверстоуне» с его характером стал ещё более очевиден.
Прорыв Льюиса Хэмилтона из конца пелотона был проявлением его собственного мастерства и заодно демонстрацией двух уровней команд. После 10 первых Гран-при есть всего 4 команды — «Рено», «Хаас», «Форс Индия» и «Макларен» — разница между которыми лишь 22 очка. Их сражение, возможно, и не попадёт в заголовки, но фанаты, уверен, оценят создаваемое ими шоу", — сказал Браун.
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