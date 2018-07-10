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Жак Вильнёв: Если бы это был не Льюис, Кими получил бы меньший штраф
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Жак Вильнёв: Если бы это был не Льюис, Кими получил бы меньший штраф 

autosport.com.ru 10 июля 2018
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв не остался в стороне от событий первого круга гонки в Сильверстоуне, где Кими Райкконен выбил с трассы Льюиса Хэмилтона, получив за это 10 секунд штрафа.
В третьем повороте финн и британец не поделили трассу, в результате чего действующего чемпиона мира развернуло, и он вынужден был прорываться вперед с конца пелотона.
Судьи начислили Райкконену 10 дополнительных секунд, и финн позже признал свою вину.
«Я не понимаю, почему именно 10 секунд, хотя иногда за такие же проступки гонщики поучают 5 секунд, а иногда и вовсе ничего, — процитировало Жака Вильнёва издание Motorsport-Total. — В этом и проблема. Я не люблю, когда в гонках выносятся штрафы — их должны давать исключительно за безрассудный пилотаж.
Здесь же они подумали, что это Льюис Хэмилтон, и он выступает перед родными трибунами, поэтому дадим 10 секунд. Если бы на месте Льюиса был Боттас, дали бы 5 секунд, вот и всё.
А помните, как Ферстаппен в Австрии столкнулся с Кими — почему там не было штрафа? Потому что Кими не вылетел с трассы? А если бы вылетел, наказали бы? В этом и есть проблема — нужно судить само действие, а не его последствие».
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