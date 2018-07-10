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Гюнтер Штайнер: «Грожан слишком часто участвует в столкновениях»
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Гюнтер Штайнер: «Грожан слишком часто участвует в столкновениях» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Директор «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил разочарование «Гран-при Великобритании». Его пилоты стартовали с четвертого ряда, но в итоге между ними случился контакт, а до финиша добрался только Кевин Магнуссен, набравший два очка.
— Приятно, что три гонки подряд мы набираем очки, — цитирует F1i Штайнера. — Но я не очень доволен. Потому что мы должны были набирать гораздо больше. Мы потеряли очень ценные балы в Сильверстоуне. Нужно изучить то, что произошло в третьем повороте между нашими гонщиками. Грожан извинился перед Кевином, поскольку это он слишком сильно затормозил. Но машина Магнуссена получила повреждения, которые испортили всю гонку. Ромен слишком часто участвует в столкновениях. Он должен понять причину этого, чтобы избегать такого в будущем. Это все очень дорого обходится команде.
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